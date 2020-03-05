У трьох регіонах Греції вводять екстрені заходи у зв'язку з коронавірусом

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Екстрені заходи вводяться в префектурах Ахайя, Ілля та Закінтос

У Греції уряд вводить в трьох префектурах Ахайя, Ілля та Закінтос екстрені заходи профілактики з-за епідемії коронавіруса. Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я країни, передає Reuters.

Наголошується, що на два дні закриваються школи, театри, кінотеатри, музеї та археологічні пам'ятники, призупиняється проведення спортивних заходів.

"Також ці заходи включають призупинення роботи всіх державних і приватних навчальних закладів усіх рівнів... на період з 5 по 6 березня 2020 року", - повідомили в міністерстві.

Через 48 годин заходи можуть бути переглянуті - в залежності від ситуації з коронавірусом в країні.

Нагадаємо, президенти Франції і США - Еммануель Макрон і Дональд Трамп - погодилися координувати дії через коронавірус.

Додамо, у Європейському союзі більшість країн постраждали від спалаху коронавірусу, вірус не зафіксований лише у 5 з 27 країн ЄС. При цьому коронавірус COVID-19 зафіксований в Австрії, Бельгії, Угорщині, Греції, Німеччині, Данії, Італії, Ірландії, Іспанії, Люксембурзі, Латвії, Литві, Нідерландах, Португалії, Польщі, Румунії, Франції, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції, Естонії.