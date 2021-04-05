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У трьох областях України за неділю не зробили жодного щеплення від COVID

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні в неділю, 4 квітня, зробили 1258 щеплень проти коронавірусу - всі перша доза. При цьому в Київській, Херсонській та Одеській областях не прищепили жодної людини.

Про це свідчать дані апарату Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше щеплень за добу зробили в Харківській області - 250. У Києві ввели ще 130 вакцин. В цілому ситуація в регіонах за вчора така:

  • Київ - 130 щеплень;
  • Вінницька область - 20 щеплень;
  • Волинська область - 20 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 40 щеплень;
  • Донецька область - 10 щеплень;
  • Житомирська область - 40 щеплень;
  • Закарпатська - 20 щеплень;
  • Запорізька область - 70 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 88 щеплень;
  • Київська область - 0 щеплень;
  • Кіровоградська область - 20 щеплень;
  • Луганська область - 10 щеплень;
  • Львівська область - 110 щеплення;
  • Миколаївська область - 60 щеплень;
  • Одеська область - 50 щеплень;
  • Полтавська область - 20 щеплень;
  • Рівненська область - 50 щеплень;
  • Сумська область - 20 щеплень;
  • Тернопільська область - 70 щеплень;
  • Харківська область - 250 щеплень;
  • Херсонська область - 0 щеплень;
  • Хмельницька область - 40 щеплень;
  • Черкаська область - 70 щеплень;
  • Чернівецька область - 30 щеплень;
  • Чернігівська область - 30 щеплень

З початку кампанії вакцинували 291 822 осіб першою дозою, 2 - другою дозою.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 10 179 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків у Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях.

Зазначимо, що вчора президент Володимир Зеленський схвалив створення нацплану вакцинації від коронавірусу.

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