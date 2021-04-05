У трьох областях України за неділю не зробили жодного щеплення від COVID

В Україні в неділю, 4 квітня, зробили 1258 щеплень проти коронавірусу - всі перша доза. При цьому в Київській, Херсонській та Одеській областях не прищепили жодної людини.
Про це свідчать дані апарату Ради національної безпеки і оборони.
Найбільше щеплень за добу зробили в Харківській області - 250. У Києві ввели ще 130 вакцин. В цілому ситуація в регіонах за вчора така:
З початку кампанії вакцинували 291 822 осіб першою дозою, 2 - другою дозою.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 10 179 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків у Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях.
Зазначимо, що вчора президент Володимир Зеленський схвалив створення нацплану вакцинації від коронавірусу.