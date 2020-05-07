У трьох областях понад 700 осіб одужали від коронавірусу

У трьох областях України понад 700 осіб вилікувалися від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, у Вінницькій області від цієї недуги вилікувався 251 людина при 485 інфікованих.

У Чернівецькій області видужалих на 5 більше - 258 осіб. При цьому за кількістю інфікованих область є лідером в Україні - 2048 випадків.

У Тернопільській області від коронавірусу вилікувалися 211 осіб при 951 зараженому.

Ні одна інша область ще не перейшла позначку у 200 одужавших.

Нагадаємо, раніше були названі три області з найбільшим числом нових випадків COVID-19 за добу. У цих областях зафіксовано майже 180 нових випадків коронавірусу. При цьому в Україні за добу зафіксували 507 нових випадків.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 13 українців, а загальне число смертей збільшилася до 340.

Відзначимо, в Україні найбільша кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом серед дітей у віці від 10 до 14 років. У цій віковій групі зафіксовано 211 випадків захворювання, 31 дитина вже одужала. В цілому в Україні лабораторно підтверджено 881 випадок інфікування дітей, 137 - одужали.