Вимагаємо зупинити нецільове використання коштів з Фонду боротьби з COVID-19, - Порошенко

Влада перетворила Фонд боротьби з COVID-19 на корупційний інструмент з відмивання грошей. "Європейська солідарність" вимагає від влади припинити розкрадання бюджетних грошей, а від правоохоронних органів - розслідувати масштабні зловживання.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у Facebook.

"Із Фонду боротьби із коронавірусом не закуплено жодного апарату ШВЛ. Це - висновок Рахункової палати. І це у той час, коли кількість інфікованих б’є рекорди щодня: 3771 хворих - це тільки за цю добу. 230 233 хворих за увесь час пандемії, понад 15 000 з яких - медики", - заявив Порошенко

Він зауважив, що кошти вилучили також і з місцевих бюджетів, хоча левова частина фінансового навантаження лягла саме на них.

"І сьогодні, як свідчать дані Рахункової палати, усі ці гроші чомусь витрачаються зовсім не для купівлі медичного обладнання, тестів та засобів захисту для лікарів", - додає Порошенко.

За таких умов, зазначає Порошенко, лікарі змушені звертатися із проханням про допомогу до благодійників - у тому числі й до "Європейської солідарності".

"50 апаратів ШВЛ, 130 000 захисних костюмів для медиків, 10 000 захисних окулярів, 50 000 ІФА-тестів - такі проміжні результати нашої роботи у цьому напрямку. І ми, звісно, продовжимо робити усе можливе, щоб допомогти Україні й українцям вистояти", - наголошує Порошенко.

Своєю чергою, Порошенко вимагає від правоохоронців звернути увагу на неефективне використання коштів, а парламент - терміново прийняті зміни до бюджету і розглянути питання про страхування лікарів.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Порошенко захворів на коронавірус, у нього був позитивний тест на COVID-19.

3 жовтня Петра Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легенів.