ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вимагали сказати, де Пашинян: протестувальники в Єревані побили спікера парламенту

Вівторок 10 листопада 2020 03:04
Вимагали сказати, де Пашинян: протестувальники в Єревані побили спікера парламенту
Фото: протест в Єревані (скріншот)
Автор: Инна Собора

В Єревані протестувальники захопили будівлю парламенту. Також вони побили спікера парламенту Вірменії Арарата Мірзояна.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Кілька сотень людей зайняли місця президії та депутатів в будівлі парламенту, вимагаючи, щоб до них прийшов прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

У спікера парламенту протестувальники хотіли дізнатися місцезнаходження Пашиняна. Його виволокли з службової машини, після чого побили і кинули закривавленого на асфальті.

Лише на протести вийшли тисячі людей. Вони перебувають також у будівлі уряду і вдома Пашиняна.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав "важке для свого народу рішення" щодо закінчення війни в Нагірному Карабасі.

РБК-Україна писало, що президент Азербайджану вважає, що договір про припинення вогню в Нагірному Карабасі є капітуляцією Вірменії.

Незабаром після підписання документа у Єревані почалися протести.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Ереванпротест

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся