Вимагали сказати, де Пашинян: протестувальники в Єревані побили спікера парламенту

Фото: протест в Єревані (скріншот)

В Єревані протестувальники захопили будівлю парламенту. Також вони побили спікера парламенту Вірменії Арарата Мірзояна.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Кілька сотень людей зайняли місця президії та депутатів в будівлі парламенту, вимагаючи, щоб до них прийшов прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

У спікера парламенту протестувальники хотіли дізнатися місцезнаходження Пашиняна. Його виволокли з службової машини, після чого побили і кинули закривавленого на асфальті.

Лише на протести вийшли тисячі людей. Вони перебувають також у будівлі уряду і вдома Пашиняна.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав "важке для свого народу рішення" щодо закінчення війни в Нагірному Карабасі.

РБК-Україна писало, що президент Азербайджану вважає, що договір про припинення вогню в Нагірному Карабасі є капітуляцією Вірменії.

Незабаром після підписання документа у Єревані почалися протести.