"Надо Шойгу расстрелять". Экс-главарь Безлер жалуется на небоеспособность армии РФ, - ГУР

Экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Безлер жалуется сотруднику ФСБ на небоеспособность армии РФ и некомпетентность руководства государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"Все эти Герасимовы, они тупые. Наш президент, ершик с усами Песков, такой же дебил, как и Медведев. У нас все руководство это дебилы", - добавил Безлер.

По его словам, руководство Минобороны РФ тяжело воспринимают стратегические ходы украинской армии.

"Сначала нужно расстрелять Шойгу, а за ним Герасимова, а затем половину вашего ФСБ повесить, вот тогда и начнем воевать", - заявил боевик.

В августе 2021 года стало известно, что перед судом предстанет главарь боевиков Игорь Безлер, причастный к пыткам и убийствам на Донбассе. Преступнику грозит пожизненное лишение свободы.

Также Безлер подозревается в пытках украинцев в Крыму и причастности к оккупации полуострова.

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