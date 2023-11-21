RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трасса Киев - Чоп полностью перекрыта из-за ДТП с участием пяти машин: маршрут объезда

Фото: трасса Киев - Чоп перекрыта из-за ДТП (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислав Прийменко

Трасса Киев-Чоп полностью перекрыта из-за ДТП с участием пяти автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Патрульной полиции Ровенской области.

В результате ДТП с участием пяти автомобилей на 350-м километре автомобильной дороги М-06 (близ Грушвицы Второй) движение по трассе Киев - Чоп будет перекрыто до тех пор, пока не будут убраны последствия аварии.

По сообщению полиции, на месте происшествия работают соответствующие службы. 

"Водители, планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения и учитывайте погодные условия", - сообщили в полиции.

Фото: из-за ДТП с участием пяти автомобилей перекрыта трасса "Киев - Чоп" (t.me/rivnepatrolpolice)

Маршруты объезда

Водители могут объехать заблокированный участок трассы по местным дорогам, которые проходят через села Грушвица и Дибровка, или по альтернативным автодорогам.

Т-18-17 Бережница – Степань – Деражное – Клевань;

Т-18-06 Ровно – Млинов – Берестечко – Буск – Перемышляны;

М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече через населенные пункты Большая Емельяна, Дядьковичи, Сатиев и Ужинец. .

На альтернативных маршрутах предпринимаются меры для обеспечения безопасности движения.

"О снятии ограничений будет уведомлено дополнительно", - сообщили в полиции.

ДТП в Украине

Ранее мы сообщали, что в результате ДТП с участием военных в Николаевской области погибла местная журналистика. 

Также смертельное ДТП произошло в Черновцах. Автомобиль влетел в дерево.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП