RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На трасі поблизу Дніпра сталося смертельне масове ДТП за участі двох вантажівок

Автор: РБК-Україна

У Дніпропетровські області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі двох вантажівок та легкового авто. В результаті одна людина загинула та ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Аварія сталася близько 2 години ночі на трасі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя в напрямку до смт Солоне.

Сталося зіткнення трьох автомобілів: вантажного автомобіля, легкового автомобіля Skoda Octavia та вантажного автомобіля Mercedes-Benz 1824.

Попередньо вдалося встановити, що водій вантажного автомобіля, рухаючись в напрямку смт Солоне не впорався з керуванням та зіткнувся з легковим автомобілем Skoda Octavia, який стояв на узбіччі на тимчасовій зупинці. Після чого, легковий автомобіль продовжив некерований рух та зіткнувся вантажним автомобілем Mercedes-Benz 1824.

Внаслідок ДТП загинув водій вантажного автомобіля Mercedes-Benz 1824 (чоловік 1976 року народження) та постраждав пасажир легкового автомобіля Skoda Octavia (чоловік 1959 року народження). Постраждалого госпіталізовано до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП