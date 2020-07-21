На трасі Львів-Шегині сталося п'яне ДТП, 5 постраждалих

У вівторок вранці, 21 липня, на трасі Львів-Шегині сталася дорожньо-транспортна пригода. У результаті 5 людей постраждали, а один з водіїв був у нетверезому стані.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

За даними силовиків, водій автомобіля Mitsubishi Galant, 38-річний львів'янин, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Range Rover, яким керував 47-річний житель району, а також з ВАЗ-2108, за кермом якого перебував 26-річний чоловік, місцевий житель.

"В результаті зіткнення тілесні ушкодження отримали водій та 45-річна пасажирка Range Rover, водій і пасажирка ВАЗу, а також водій Galant. Вони доставлені в лікарню, зараз медики уточнюють їх діагнози. Також встановлено, що водій Mitsubishi керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Винному загрожує від 3 до 8 років в'язниці.

Вирішується питання про затримання водія Mitsubishi в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу.

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