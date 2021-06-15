На трасі під Києвом сталася смертельна ДТП, рух транспорту обмежено

На автодорозі М-07 Київ-Ковель сталася дорожньо-транспортна пригода з летальним випадком. На місці працюють правоохоронці, які обмежили рух транспорту.

"Просимо вас врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. За можливості утримуйтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють слідчі, рятувальники та поліцейські.

Аварія сталася на 49 км автодороги в Бучанському районі. Там зіткнулися вантажівка Mercedes та легковий автомобіль Volkswagen. Внаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм загинув на місці події.

Нагадаємо, вчора на трасі Дєва-Недлак у Румунії сталася дорожньо-транспортна пригода за участі громадян України, які прямували мікроавтобусом з України до Чеської республіки. Загинули двоє українців.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві водій скоїв 18 дорожньо-транспортних пригод за добу.