На трасі під Києвом сталися масштабні ДТП, транспорт застряг у пробці

В результаті масштабних аварій на трасі під Києвом на кілька кілометрів розтягнувся затор. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-спільноту "Київ Оперативний".

Повідомляється, що на 40-му кілометрі траси Київ-Житомир сталося кілька масштабних аварій. Зокрема, у ДТП потрапили не менше 10 фур і п'яти легкових автомобілів.

Також повідомляється, що в результаті цих аварій затор розтягнувся на п'ять кілометрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на трасі Київ-Одеса в Миколаївській області фура зіткнулася з легковим автомобілем. В результаті аварії загинули 2 людини - пасажири автомобіля Skoda Octavia. Водій вантажівки MAN не постраждав.

Також раніше повідомлялося про смертельне ДТП на трасі Олександрія-Миколаїв у Кропивницькому, де водій ВАЗ 2104 допустив зіткнення з іншим автомобілем. У результаті водій ВАЗа загинув на місці, пасажирка отримала травми і була доставлена в лікарню, де згодом померла. Правоохоронці за даним фактом внесли відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху.