RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На трасі під Києвом обмежено рух транспорту через ДТП

Автор: Инна Собора

Під Києвом сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) на трасі Київ-Одеса на 88 кілометрі дороги. Рух на ділянці траси ускладнено.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва.

Так, на автодорозі в районі шинного заводу, в напрямку Одеси трапилася автопригода за участю трьох транспортних засобів: MAN, Opel, Renault. Патрульні поліцейські займаються регулюванням руху.

"Просимо вас врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. За можливості утримуйтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом", - зазначають в поліції, нагадуючи про вимогу дотримуватися жестів регулювальника.

Нагадаємо, сьогодні Київ накрило сильним снігопадом. У зв'язку з цим ввели обмеження на в'їзд у столицю великогабаритного транспорту.

Раніше в Хмельницькій області на трасі зіткнулися маршрутка і легковий автомобіль. В результаті інциденту постраждали сім осіб.

РБК-Україна писало, що у місті Васильків Київської області легковий автомобіль зіткнувся з військовим літаком.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДТПКиїв
Читайте також
Київ зупинився у дев'ятибальних заторах: карта
У Хмельницькій області маршрутка потрапила в ДТП, багато постраждалих
Прогноз погоди