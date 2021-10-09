RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На трасі Київ-Одеса сталася ДТП з маршруткою, є жертви

Автор: Анна Полисученко

На трасі Київ-Одеса сталася ДТП з маршруткою. За попередньою інформацією, загинули дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Одеської області.

НП сталася на 455 км автодороги поблизу села Холодна Балка. 45-річний водій вантажного автомобіля MAN, рухаючись у бік столиці, зіткнувся з рейсовим автобусом, який їхав попереду нього.

Попередньо відомо, що в результаті аварії два пасажири маршрутки загинули, ще шестеро, серед яких один неповнолітній, отримали травми різного ступеня тяжкості. Всіх постраждалих забрала "швидка".

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та СОГ з розслідування дорожньо-транспортних пригод ГУНП в Одеській області.

Вирішується питання про внесення відомостей про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України та затримання водія вантажівки в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу.

Нині проїзд на даній ділянці траси ускладнений.

Раніше ми повідомляли, що у Києві після зіткнення з легковим автомобілем перекинулася маршрутка.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП