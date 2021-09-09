На трасі Київ-Одеса сталась смертельна ДТП за участю паломників-хасидів

Аварія сталась поблизу села Чупира. Автомобілем Mercedes Sprinter керував 37-річний водій, він перевозив 13 пасажирів - паломників-хасидів із міста Умань до аеропорту "Бориспіль".

За попередньою інформацією, водій авто рухався в правій смузі з реверсним рухом і різко отримав засліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу.

В результаті цього він різко повернув ліворуч, щоб уникнути лобового зіткнення, однак виконуючи маневр правою стороною зіткнуся із зустрічним автобусом, після чого його викинуло на іншу сторону дороги в поле, повідомили в МВС.

"В результаті ДТП один пасажир, 45-річний іноземець, який знаходився у мікроавтобусі, загинув. Всі інші пасажири тілесних ушкоджень не отримали", - йдеться у повідомленні.