На трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП. Зіткнулися пасажирський автобус та зерновоз

Усі постраждалі - пасажири автобуса. Один з них загинув, четверо доставлені в лікарню. Їх особи встановлюються.

Попередньо встановлено, що водій автобусу не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажним автомобілем, який стояв на узбіччі.

Зараз на місці ДТП працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, медики надають допомогу пасажирам. Рух транспортних засобів на 309 кілометрі автодороги ускладнено.