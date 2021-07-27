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На трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП. Зіткнулися пасажирський автобус та зерновоз

Автор: РБК-Україна

В Одеській області у біля смт Любашівка Подільського району сталася аварія за участі рейсового автобусу, який їхав з Молдови, та зерновоза “МАН”. Зіткнення відбулося близько 4 ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Усі постраждалі - пасажири автобуса. Один з них загинув, четверо доставлені в лікарню. Їх особи встановлюються.

Попередньо встановлено, що водій автобусу не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажним автомобілем, який стояв на узбіччі.

Зараз на місці ДТП працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, медики надають допомогу пасажирам. Рух транспортних засобів на 309 кілометрі автодороги ускладнено.

Раніше поблизу міста Радивилів Дубенського району Рівненської області сталася аварія за участі пасажирського автобусу. Поранення отримали 23 людини.

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