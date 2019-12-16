ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На трасі Київ-Одеса сталася ДТП з маршруткою, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     16.12.2019 - 12:22
На трасі Київ-Одеса сталася ДТП з маршруткою, є постраждалі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Постраждали пасажири маршрутки

На автодорозі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі маршрутного мікроавтобуса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Патрульної поліції Київської області.

Зазначається, що зіткнення легкового автомобіля з маршрутним авто сталося в районі селища Глеваха.

За попередньою інформацією, 26-річний водій Volkswagen Passat при зміні напрямку руху не був уважним та скоїв зіткнення з Mercedes-Benz. Від удару мікроавтобус відкинуло на металевий відбійник.

Внаслідок автопригоди чотири пасажири Mercedes-Benz отримали травми різного ступеню тяжкості. Потерпілих госпіталізовано до лікарні.

Механізм та винуватців цієї дорожньо-транспортної пригоди будуть з’ясовувати слідчі.

РБК-Україна писало, що у Рівненській області вранці 14 грудня сталася автомобільна пригода за участі мікроавтобуса, в результаті якої одна людина загинула та троє постраждали.

Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих унаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участі маршрутки у Києві зросла до 11 людей.

У Харкові сталося ДТП з пішоходами, є загиблі У Києві п'яний водій врізався у шлагбаум житлового комплексу і хотів втекти
Новини України ДТПмаршрутка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся