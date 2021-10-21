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На трасі Київ-Одеса знову сталася смертельна аварія з вантажівками

Автор: Дмитро Левицький

В Одеській області сталася аварія на трасі Київ-Одеса. На 451 кілометрі траси тягач зіткнувся з іншою вантажівкою, яка була припаркована на узбіччі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Попередньо встановлено, що водій першої вантажівки, рухаючись в напрямку Одеси, не впорався із керуванням, в результаті чого зіткнувся з припаркованим тягачем. Від удару перший транспортний засіб загорівся, а його кермувальник загинув.

"Зараз на місці події рятувальники проводять роботи з пожежогасіння. Поліцейські вирішують питання про її правову кваліфікацію", - розповіли в поліції.

Правоохоронці попереджають, що на даній ділянці дороги тепер обмежено рух, в бік Одеси він здійснюється по одній смузі.

Нагадаємо, вчора на трасі Київ-Одеса сталася масова ДТП. Попередньо, вантажівка влетіла в автомобілі, які зупинилися через іншу аварію. В результаті 3 людини загинули та 12 постраждали.

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ДТПОдеса