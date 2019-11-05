На трасі "Київ-Одеса" невідомі напали на підприємців і викрали понад 12 млн грн

На автодорозі "Київ-Одеса" група невідомих у камуфляжній формі і балаклавах напала на підприємців з Полтавської області і викрала понад 12 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що подія сталася близько 18:00 години вечора на 24 км автодороги.

"Автомобіль підприємців, які їхали на промтоварний ринок за товаром, зупинився біля кафе на під'їзді до Одеси. В цей час група невідомих осіб у камуфляжній формі і балаклавах розпорошила на людей в салоні балончик з невідомою речовиною, заволоділа сумками з грошима в сумі понад 12 млн грн і втекла з місця події на своєму автомобілі", - повідомили у поліції.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Зараз правоохоронці шукають підозрюваних.

Нагадаємо, в Гонконзі 2 листопада чоловік з ножем скоїв напад на групу людей у торговому центрі, поранення отримали п'ять осіб.

РБК-Україна повідомляло, що в Запоріжжі 24 жовтня озброєний ножем зловмисник напав на громадську активістку Анжеліку Бєлову. Озброєний чоловік завдав жінці ножове поранення і зник з місця події.