На трасі Київ - Харків ускладнено рух через ДТП

Рух на трасі Київ - Харків ускладнено. Там на дорозі перевернулася вантажівка.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

Інцидент стався на трасі М-03 Київ - Харків. На 55-му кілометрі дороги в напрямку Харкова перекинулася вантажівка. На місці працюють рятувальники, медики і поліція.

Через ситуацію рух на ділянці тимчасово заблоковано. Об'їзд йде по зустрічній смузі. Водіїв закликали не їхати цим маршрутом.

У четвер повідомлялося, що в Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю двох вантажівок. В результаті аварії одна людина загинула та ще одна отримала травми.

Також у Київській області позашляховик збив двох людей на смерть. Аварія сталася біля села Березівка.