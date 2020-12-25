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На трасі Київ - Харків ускладнено рух через ДТП

Україна, П'ятниця 25 грудня 2020 15:26
На трасі Київ - Харків ускладнено рух через ДТП
Фото: аварійний знак (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Рух на трасі Київ - Харків ускладнено. Там на дорозі перевернулася вантажівка.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

Інцидент стався на трасі М-03 Київ - Харків. На 55-му кілометрі дороги в напрямку Харкова перекинулася вантажівка. На місці працюють рятувальники, медики і поліція.

Через ситуацію рух на ділянці тимчасово заблоковано. Об'їзд йде по зустрічній смузі. Водіїв закликали не їхати цим маршрутом.

На трасі Київ - Харків ускладнено рух через ДТП

У четвер повідомлялося, що в Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю двох вантажівок. В результаті аварії одна людина загинула та ще одна отримала травми.

Також у Київській області позашляховик збив двох людей на смерть. Аварія сталася біля села Березівка.

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