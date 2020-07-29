На трасі Київ-Харків розстріляли автомобіль, є загиблий

В Полтавській області на трасі Київ-Харків виявили розстріляний автомобіль. У салоні виявили тіло чоловіка.

Про це РБК-Україна повідомив заступник начальника відділу комунікації Національної поліції Полтавській області Роман Грішин.

За попередньо встановленою інформацією, чоловік уродженець Донецької області, 1985 року народження.

"Пригода сталося близько 16:00 на трасі Київ-Харків поблизу Пирятина. Виявлено чорний автомобіль Mercedes з простреленими вікнами. Виявлено тіло чоловіка. Він загинув", - повідомив Грішин.

Він додав, що зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 115 КК - умисне вбивство.

"Тільки зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Слідчо-оперативна група з'ясує, як загинула людина. Але попередньо, у нього кульові поранення", - уточнив Грішин.

Фото: місце події (pl.npu.gov.ua)

Нагадаємо, вчора у Києві на Наддніпрянському шосе сталося смертельне ДТП.

Крім того, у Львівській області на автодорозі Київ-Чоп сталася ДТП за участю трьох автомобілів, в результаті якої постраждали чотири людини.