На трасі Київ-Харків сталось масштабне ДТП, п'ятеро загиблих та 20 постраждалих

На автодорозі Київ - Харків сталася автопригода за участю двох вантажівок, мікроавтобуса та легкового автомобіля. В результаті аварії загинули 5 осіб та 20 отримали травми.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Це сталось біля 4 ранку. Як встановлено, водій однієї з вантажівок рухався в бік Києва, здійснив зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після чого виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся ще із двома транспортними засобами, а саме Mercedes-Benz Sprinter та ВАЗ.

Через ДТП загинули мінімум 5 людей, інших госпіталізували. Наразі на місці працюють медики, рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху на місці події.

Нагадаємо, в Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів і мотоцикла.

Також раніше повідомлялося, що в Одеській області в ДТП постраждали 6 людей, серед них діти.