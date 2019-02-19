На трасі Київ-Харків сталася ДТП з мікроавтобусом, є жертви

Унаслідок аварії загинули 4 людини

В Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием микроавтобуса, в результате которой погибли четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение прес-службы полиции Полтавской области.

Как отмечается, авария произошла около 18:00 на 188 км автодороги Киев-Харьков, вблизи села Пышное. Микроавтобус "Volkswagen" , двигаясь из Варшавы в сторону Харькова до Запорожья, не справился с управлением и допустил наезд на металлический отбойник. В результате столкновения автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

По предварительной информации, в микроавтобусе находилось 6 человек. В результате ДТП 3 человек погибли на месте происшествия, еще один - погиб в больнице. Еще 2 людей, среди которых и водитель находятся в реанимации.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают личности погибших и травмированных, выясняют обстоятельства и причины аварии.

Фото: место ДТП (pl.npu.gov.ru)

По факту ДТП начато уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Напомним, 18 февраля в Киеве на Броварском проспекте произошла ДТП с участием семи автомобилей. В результате аварии пострадали двое людей.

РБК-Украина писало, что Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения водителю BMW Х5, который устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие на Столичном шоссе.