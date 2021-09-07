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На трасі Київ-Чоп ускладнено рух через ДТП з постраждалими

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Рівне, Вівторок 07 вересня 2021 20:33
На трасі Київ-Чоп ускладнено рух через ДТП з постраждалими Фото: на трасі Київ-Чоп рух транспорту ускладнений через ДТП (facebook.com/police.in.Rivne.region)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 7 вересня в Рівненській області на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю трьох вантажних автомобілів. В результаті аварії постраждали дві людини, рух транспорту ускладнено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції в Рівненській області.

Відзначається, що зіткнення трьох вантажних автомобілів сталося близько 16:00 на трасі Київ-Чоп біля села Привільне. Ділянка дороги, де сталася аварія перекритий. Поліція просить водіїв бути максимально уважними.

"Водій вантажного автомобіля MAN - 52-річний житель Львівської області, рухаючись в правій смузі в напрямку Львова, не вибрав безпечну швидкість руху та дистанцію, і скоїв наїзд на нерухомий автомобіль дорожньої служби Ford Cargo, працівники якої проводили ямковий ремонт", - йдеться в повідомленні.

Після зіткнення Ford Cargo зіткнувся зі стоячим попереду МАЗом. В результаті аварії постраждав водій MAN - його госпіталізували в реанімацію. Також травми отримав дорожній робітник - він знаходиться в травматології.

Поліція почала розслідування обставин аварії.

Фото: на трасі Київ-Чоп рух транспорту ускладнений через ДТП (facebook.com/police.in.Rivne.region)

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