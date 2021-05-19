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На трасі Київ - Чоп сталася потрійна ДТП із загиблими

Автор: РБК-Україна

На трасі Київ - Чоп у Львівській області сталася потрійна ДТП. В результаті аварії загинули дві людини.

Про це йдеться в повідомленні управління ДСНС у Львівській області.

Повідомляється, що інцидент стався вночі в селі Козева Стрийського району. Зокрема, сталося зіткнення трьох автомобілів: Renault Kangoo з автовозом Scania і автомобілем Chevrolet Cruze.

"В результаті ДТП загинули водій і пасажирка, 1978 року народження, з автомобіля Renault Kangoo", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДТП на трасі Київ-Чоп (lv.dsns.gov.ua)

Пожежно-рятувальне відділення за допомогою гідравлічних ножиць і гідравлічного домкрата деблокували загиблих з автомобіля.

Нагадаємо, раніше в Рівненській області перекинувся пасажирський автобус. Всього в салоні було близько 20 осіб, чотирьох з них доставили в лікарню.

До цього в Хмельницькій області сталася масштабна ДТП на трасі із загорянням. В результаті загинули чотири людини. За даними поліції, фура DAF виїхала на зустрічну смугу і врізалася в мікроавтобус "Мерседес Спринтер" і легкове авто "Опель Комбо".

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