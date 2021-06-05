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На трасі Київ-Чоп сталася смертельна ДТП: є загиблі та травмовані

Автор: РБК-Україна

На трасі Київ-Чоп сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Унаслідок події загинули дві людини.

Про це повідомили у прес-центрі ДСНС.

Аварія сталася поблизу села Колоденка Рівненського району. В ДТП потрапили два автомобілі марок Mitsubishi Outlender та Seat Inca.

Внаслідок ДТП дві людини загинули на місці події (водій та пасажир автомобіля Seat Inca) та 2 отримали травми (водій автомобіля Mitsubishi Outlender та пасажир автомобіля Seat Inca).

Травмовані госпіталізовані в лікувальні заклади у місті Рівне.

Раніше у Дніпропетровській області унаслідок зіткнення з вантажівкою загинули чотири людини.

Нагадаємо, біля населеного пункту Золотоноша (Черкаська область) ввечері 23 травня водій в'їхав у стаціонарний пост поліції.

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