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На трасі Київ-Чоп сталася смертельна ДТП

Новини » Надзвичайні події     12.12.2019 - 16:52
На трасі Київ-Чоп сталася смертельна ДТП
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Унаслідок аварії загинув чоловік

На трасі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), унаслідок якої загинув чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.

Зазначається, що ДТП сталася в Кам’янко-Бузькому районі. Зіткнулись легковий автомобіль "Пежо", яким керував 72-річний мешканець Одеської області та вантажівка "ДАФ" під керуванням жителя Буського району.

Після зіткнення з вантажівкою "Пежо" зіткнувся ще з автомобілем "Нісан". Внаслідок ДТП водій "Пежо" отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

Поліцейські розслідують обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

РБК-Україна писало, що у четвер, 12 грудня на трасі "Київ-Харків-Довжанський" сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинула людина.

Нагадаємо, 11 грудня на трасі Київ-Одеса, поблизу села Краснопілка Уманського району, сталася аварія за участю мікроавтобуса Mercedes і вантажного автомобіля DAF. В результаті постраждали 6 осіб.

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