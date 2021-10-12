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На трасі Київ-Чоп сталася подвійна ДТП. Утворилася пробка

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Львівська область, Вівторок 12 жовтня 2021 11:38
На трасі Київ-Чоп сталася подвійна ДТП. Утворилася пробка Фото: на трасі у Львівській області сталася подвійна ДТП (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

На трасі Київ-Чоп у Львівській області сталася подвійна ДТП. В результаті в районі села Івашківці ускладнено рух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram патрульної поліції Львівської області.

"Ускладнення в русі через подвійну ДТП за участю 4 транспортних засобів біля населеного пункту Івашківці на автодорозі Київ - Чоп. Інформація про постраждалих уточнюється. Ситуацію ускладнює туман", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними сервісу Google Maps, в районі аварії розтягнулася пробка в обидві сторони на кілька кілометрів.

Нагадаємо, раніше на трасі Київ-Чоп під Львовом автомобіль "швидкої допомоги" збив пішохода, його з травмами доправили до лікарні.

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