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На трасі Київ - Чоп сталася ДТП за участю мікроавтобуса, є жертви

Автор: РБК-Україна

На трасі Київ - Чоп в аварії за участю мікроавтобуса і легкового автомобіля загинули дві особи. У тому числі дитина.

Про це йдеться в повідомленні управління ДСНС у Рівненській області.

Повідомляється, що ДТП за участю Mercedes-Benz Sprinter і Audi сталася в Рівненському районі на трасі Київ - Чоп біля розважального закладу "Айвенго".

"Рятувальники провели деблокування травмованого водія з автомобіля Mercedes-Benz Sprinter і мертвого водія з Audi. Загалом загинули дві особи (з них одна дитина)", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДТП на трасі Київ-Чоп (rv.dsns.gov.ua)

Також постраждала ще одна людина в Audi. Таким чином, крім загиблих в аварії ще двоє постраждалих. Обставини ДТП встановлюють співробітники поліції.

Нагадаємо, раніше під Києвом водій влаштував одразу три ДТП, намагаючись втекти від поліції. Крім того, він збив поліцейського. У цих ДТП були пошкоджені легковий автомобіль, кросовер Mazda і мотоцикл.

До цього в Києві на Печерську автомобіль "Infiniti" врізався в стовп. В результаті загинула пасажирка авто, водій і ще одна пасажирка отримали поранення.

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