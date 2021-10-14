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На трасі Київ-Чоп сталася ДТП з постраждалими. Рух в обох напрямках ускладнений

Автор: Дмитрий Кузнецов

На трасі Київ-Чоп у Київській області сталася ДТП з постраждалими. Рух в районі села Макарів ускладнений в обох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр поліції Київської області.

Відзначається, що ДТП сталося близько 13:00 на 51 кілометрі траси Київ-Чоп. Легковий автомобіль Skoda врізався у відбійник. В результаті аварії є постраждалі. Їх число і стан не уточнюється.

Співробітники патрульної поліції охороняють місце ДТП і регулюють рух. Встановлювати обставини аварії будуть слідчі.

У поліції попередили, що в результаті ДТП рух в районі села Макарів ускладнений в обох напрямках. Водіїв попросили з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і планувати маршрути з урахуванням цієї інформації.

Фото: на трасі Київ-Чоп сталася ДТП з постраждалими (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

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ДТПКиївська область