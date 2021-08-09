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На трасі Київ-Чоп ДТП з постраждалими: рух транспорту ускладнено

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 9 серпня у Львівській області на трасі Київ-Чоп сталося ДТП за участі двох автомобілів. Внаслідок аварії постраждали п’ятеро людей, рух транспорту ускладнено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Львівської області.

За інформацією правоохоронців, ДТП сталася у населеному пункті Козьова, зітнулися автомобілі Citroen та ВАЗ-2106.

Як зазначили у поліції, попередня причина аварії - виїзд одного із водіїв на зустрічну смугу.

Наразі рух транспорту на даному відрізку дороги ускладнений. Патрульні забезпечують регулювання.

Фото: з місця ДТП на трасі Київ-Чоп (t.me/lvivpatrolpolice)

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ДТПтранспортКиев-Чоптрасса