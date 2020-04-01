На трасі Київ-Чоп у ДТП загинув співзасновник банку "Аваль" Шпиг

Фото: Федір Шпиг (facebook.com/fedir.shpyg)

Автівка бізнесмена перекинулася і загорілася

В Житомирській області на трасі Київ-Чоп в аварії загинув співзасновник банку "Аваль" і колишній народний депутат Федір Шпиг. Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

Відзначимо, що мова йде про вчорашню ДТП на трасі біля села Романівка Новоград-Волинського району.

"Так, мова йде про це ДТП", - повідомило джерело.

За даними поліції Житомирської області, аварія сталася 31 березня близько 14:00. Повідомляється, що Шпиг за кермом автомобіля Mersedes Benz, рухаючись у напрямку Житомира, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, де машина перекинулася і загорілася.

В результаті ДТП водій і пасажирка - 67-річна жителька Київської області - загинули на місці. Ще одну пасажирку, 83-річна мешканку Київської області, з травмами госпіталізували у реанімаційне відділення Новоград-Волинської лікарні.

Поліція встановлює причини і обставини ДТП в рамках кримінального провадження, відкритого за порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Фото: ДТП, в якому загинув Федір Шпиг (zt.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кіровоградській області п'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП. Справою зайнялося Державне бюро розслідувань.