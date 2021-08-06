На трасі Київ-Чернігів сталася ДТП за участі військової колони, утворився великий затор

Сьогодні, 6 липня на відрізку траси Київ-Чернігів сталася дорожньо-транспортна пригода за участі військової колони. Внаслідок аварії утворився великий затор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.
Відомо, що ДТП сталася поблизу смт Велика Димерка, затор утворився протяжністю до села Скибин.
"Траса Київ - Чернігів, Е-95, в районі Великої Димерки. Хотіли проїхати швидше, вклинилися в організовану колону військової техніки, отримали стусан. Тепер стоять всі аж до Скибина", - йдеться у повідомленні.