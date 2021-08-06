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На трасі Київ-Чернігів сталася ДТП за участі військової колони, утворився великий затор

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 6 липня на відрізку траси Київ-Чернігів сталася дорожньо-транспортна пригода за участі військової колони. Внаслідок аварії утворився великий затор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

Відомо, що ДТП сталася поблизу смт Велика Димерка, затор утворився протяжністю до села Скибин.

"Траса Київ - Чернігів, Е-95, в районі Великої Димерки. Хотіли проїхати швидше, вклинилися в організовану колону військової техніки, отримали стусан. Тепер стоять всі аж до Скибина", - йдеться у повідомленні.

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