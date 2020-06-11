На трасі Київ-Чернігів сталось ДТП з пожежою, є загиблий

Вчора, 11 червня, на трасі Київ-Чернігів сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та вантажівки, внаслідок якої загинув водій. Під час зіткнення сталося займання.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, легковик BMW на великій швидкості зіштовхнувся з вантажівкою SCANIA, після чого утворилася пожежа, яка знищила обидва авто. У результаті ДТП водій легковика від отриманих травм загинув на місці.

Як зазначається, за фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження та розпочало досудове розслідування.

Фото: аварія на трасі "Київ-Чернігів" (kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у середу, 10 червня, під час дорожньо-транспортної пригоди загинув полковник Командування повітряних сил ЗСУ.

Крім того, 8 червня, на проспекті Перемоги в Києві сталась смертельна ДТП за участю двох легковиків, внаслідок чого одна людина загинула на місці події.