На трасі Чернігів-Київ на міні підірвався автомобіль: загинув водій

Повідомляється, що напередодні близько 15-ї години до поліції надійшло повідомлення, що на автошляху у селі Красне Чернігівського району підірвалося авто.

На місці події поліцейські встановили, що 64-річний місцевий мешканець їхав дорогою з села Ладинка в напрямку Красного. В селі він побачив знайомих, вирішив зупинитися і з’їхав з дороги на узбіччя. Там автівка наїхала на протитанкову міну. Внаслідок вибуху водій загинув на місці.

За цим фактом поліція під процесуальним керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни.

Зокрема, правоохоронці закликають громадян бути вкрай уважними та обережними, особливо на територіях, які тимчасово були в окупації російських військ.

На трасі Чернігів-Київ на міні підірвався автомобіль (facebook.com/policechernigivshchini)