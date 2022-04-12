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На трасі Чернігів-Київ на міні підірвався автомобіль: загинув водій

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Вівторок 12 квітня 2022 15:00
На трасі Чернігів-Київ на міні підірвався автомобіль: загинув водій На трасі Чернігів-Київ на міні підірвався автомобіль (facebook.com/policechernigivshchini)
Автор: Тетяна Самарук

На автодорозі Чернігів-Київ на міні підірвався цивільний легковий автомобіль. Внаслідок цього водій загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області.

Повідомляється, що напередодні близько 15-ї години до поліції надійшло повідомлення, що на автошляху у селі Красне Чернігівського району підірвалося авто.

На місці події поліцейські встановили, що 64-річний місцевий мешканець їхав дорогою з села Ладинка в напрямку Красного. В селі він побачив знайомих, вирішив зупинитися і з’їхав з дороги на узбіччя. Там автівка наїхала на протитанкову міну. Внаслідок вибуху водій загинув на місці.

За цим фактом поліція під процесуальним керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни.

Зокрема, правоохоронці закликають громадян бути вкрай уважними та обережними, особливо на територіях, які тимчасово були в окупації російських військ.

На трасі Чернігів-Київ на міні підірвався автомобіль: загинув водійНа трасі Чернігів-Київ на міні підірвався автомобіль (facebook.com/policechernigivshchini)

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області на міні підірвалася бригада електриків.

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