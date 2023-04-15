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На трассе Житомир-Черновцы перекрыли движение из-за ДТП: организован объезд

Фото: на трассе Житомир-Черновцы перекрыли движение из-за ДТП (t.me/patrolpolice_ua)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 15 апреля, вечером на трассе Житомир-Черновцы в Черновицкой области столкнулись автомобили. Правоохранители перекрыли движение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины.

"На автодороге Н-03 Житомир-Черновцы (возле гостинично-ресторанного комплекса "Четыре Корчмы") в Черновицкой области произошло ДТП. В связи с этим движение транспорта на определенном участке дороги перекрыто", - сказано в сообщении правоохранителей.

По их словам, для водителей организовали объезд по дороге Т 2610 (через город Хотин).

Обновлено 20:03

В Патрульной полиции рассказали, что движение по трассе Житомир-Черновцы возобновили.

Напомним, сегодня авария произошла в Житомирской области. Из-за этого движение ограничили по трассе Киев-Чоп.

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ДТПЖитомирЧерновцыЧерновицкая область