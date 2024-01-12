На трассе Одесса-Рени произошло ДТП, движение транспорта затруднено

Как сообщается, движение автомобилей осуществляется в реверсном режиме в связи с ДТП, которое произошло вблизи контрольного поста "Маяки" в сторону пункта пропуска "Паланка-Маяки-Удобное".

Пограничники просят водителей учесть данную информацию при планировании поездок.

ДТП в Украине

Напомним, 6 января в Луцке на путепроводе на проспекте Победы произошло три аварии, столкнулись около 12 автомобилей. Три человека пострадали.

А 4 января в Волынской области правоохранитель совершил аварию, в которой погиб подросток. Он был за рулем служебной машины.

Также 3 января под Киевом произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один человек погиб, два человека пострадали.