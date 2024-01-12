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На трассе Одесса-Рени произошло ДТП, движение транспорта затруднено

Фото: на трассе Одесса-Рени произошло ДТП, движение транспорта затруднено (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

На транзитном участке автодороги Одесса-Рени затруднено движение транспортных средств из-за аварии в пятницу, 12 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как сообщается, движение автомобилей осуществляется в реверсном режиме в связи с ДТП, которое произошло вблизи контрольного поста "Маяки" в сторону пункта пропуска "Паланка-Маяки-Удобное".

Пограничники просят водителей учесть данную информацию при планировании поездок.

ДТП в Украине

Напомним, 6 января в Луцке на путепроводе на проспекте Победы произошло три аварии, столкнулись около 12 автомобилей. Три человека пострадали.

А 4 января в Волынской области правоохранитель совершил аварию, в которой погиб подросток. Он был за рулем служебной машины.

Также 3 января под Киевом произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один человек погиб, два человека пострадали.

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