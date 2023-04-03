На трассе Киев-Житомир произошло ДТП с автобусом и 9 авто: 12 пострадавших

В понедельник, 3 апреля на трассе Киев-Житомир произошла масштабная авария с участием шести транспортных средств - автобуса и 9 автомобилей. Уже известно о трех пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.
"Масштабное ДТП на Житомирской трассе. Произошло столкновение автобуса и еще 5 легковушек. Уже есть 3 пострадавших", - рассказал он.
По его словам, движение по данной трассе затруднено.
"Сейчас мы выясняем обстоятельства аварии. Призываю всех быть осторожными и внимательными на дороге", - добавил глава полиции.
Обновлено. Как добавил Небытов, 10 транспортных средств попали в ДТП на Житомирской трассе вблизи Капитановки.
"По состоянию на 8:30, за помощью на месте происшествия уже обратились два человека - водитель авто "Mitsubishi" и водитель "BMW". Еще до 10 человек получили синяки и ушибы", - рассказал он.
Как предварительно установили полицейские Киевской области, около 7:30 поток автомобилей двигался в сторону Киева. Водители, ехавшие в средней полосе, уступая дорогу. В это время водители левой - также притормозили. А водитель автобуса “Setra” не среагировал на смену дорожной обстановки и допустил столкновение с автомобилями впереди. В результате этого, предварительно 9 автомобилей получили различные повреждения.
Как сообщалось, в субботу, 1 апреля, в Одесской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли супруги.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во вторник, 28 марта, автобус с пассажирами попал в ДТП на территории Хмельницкой области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.