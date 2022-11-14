На трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием двух грузовиков. Движение в столицу затруднено

На автодороге М-05 Киев-Одесса произошло ДТП с участием двух фур. Одна из них опрокинулась и усложнила движение в столицу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Одесса. Официально".
"Вблизи села Юрашево, на 390 км автомобильной дороги М-05 Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузных транспортов. В результате аварии есть пострадавшие", - пишет местное издание.
Отмечается, что одна из фур перевернулась на проезжую часть и перекрыла движение на двух полосах.
В случае движения в сторону Киева, водителей призывают делать это по третьей полосе движения.
Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, скорая помощь и представители ГСЧС.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно на трассе "Киев-Чоп" произошло ДТП. Автомобиль врезался в блокпост и наехал на военного.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.