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На трассе Киев-Чоп в результате ДТП затруднено движение транспорта: подробности

Фото: на трассе Киев-Чоп в результате ДТП затруднено движение транспорта (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Во вторник вечером, 10 января, на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии осложнено движение транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Патрульной полиции Львовской области.

"На автодороге М-06 Киев-Чоп, возле населенного пункта Козева произошло столкновение двух транспортных средств", - говорится в сообщении.

В настоящее время движение транспорта частично перекрыто. Объезд осуществляется через населенный пункт Славское.

По состоянию на 21:18 одну полосу освободили для движения транспорта и организовали реверсное движение.

Указано, что патрульные обеспечивают безопасность и регулировку дорожного движения.

На месте работают следователи по ДТП и все необходимые оперативные службы.

Напомним, вчера, 9 января, днем на трассе Одесса-Рени произошла авария, из-за которой движение было перекрыто.

Также ранее мы писали, что из-за погодных условий в Киеве выросло количество ДТП. На дорогах столицы уже произошло 30 аварий, в которых 6 человек пострадали.

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ДТПКиев-Чоп