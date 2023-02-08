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На трассе Киев - Чоп произошло еще одно ДТП с пострадавшими: дорога не проездная

Фото: На трассе Киев - Чоп произошло еще одно ДТП с пострадавшими (РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

На трассе Киев - Чоп недалеко от населенного пункта Запитов вечером 8 февраля произошло ДТП с пострадавшими. Дорога не проездная, организован объезд этого участка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

Автомобили, которые едут в киевском направлении, направляются на автодорогу Тернополь - Львов - Рава-Руська и населенный пункт Новый Яричев.

В то же время автомобили, двигающиеся в направлении Львова, направляются через населенный пункт Новый Яричев.

Партрульные призвали водителей учесть эту информацию при планировании маршрута движения и беречь себя.

Напомним, днем 8 февраля на трассе Киев-Чоп произошла авария с участием пяти автомобилей. В результате столкновения три человека получили ранения.

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