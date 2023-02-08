На трассе Киев - Чоп произошло еще одно ДТП с пострадавшими: дорога не проездная

На трассе Киев - Чоп недалеко от населенного пункта Запитов вечером 8 февраля произошло ДТП с пострадавшими. Дорога не проездная, организован объезд этого участка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины.
Автомобили, которые едут в киевском направлении, направляются на автодорогу Тернополь - Львов - Рава-Руська и населенный пункт Новый Яричев.
В то же время автомобили, двигающиеся в направлении Львова, направляются через населенный пункт Новый Яричев.
Партрульные призвали водителей учесть эту информацию при планировании маршрута движения и беречь себя.
Напомним, днем 8 февраля на трассе Киев-Чоп произошла авария с участием пяти автомобилей. В результате столкновения три человека получили ранения.
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