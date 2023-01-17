RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП: движение частично перекрыли

Фото: на трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП (t.me/lvivpatrolpolice)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 17 января, вечером на трассе Киев-Чоп произошла масштабная авария, в результате которой есть пострадавшие. Движение частично ограничили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Львовской области в Telegram.

"На автодороге Киев-Чоп, возле населенного пункта Гамалиевка частично перекрыто движение из-за масштабного ДТП с пострадавшими", - сказано в сообщении правоохранителей.

Фото: ДТП на трассе Киев-Чоп (t.me/lvivpatrolpolice)

Там отмечают, что патрульные обеспечивают реверсивное движение на участке трассы, где произошло ДТП. Водителей призывают быть внимательными на дороге.

Напомним, ранее стало известно, что в Одесской области 16 января произошло ДТП - автомобиль влетел в кювет и врезался в дерево.

Также мы писали, что 9 января в Киеве утром произошло 30 ДТП из-за ухудшения погодных условий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПЛьвовская областьполицияКиев-Чоп