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На трассе Киев-Чоп под Житомиром произошло ДТП: как объехать

Фото: на трассе Киев-Чоп под Житомиром произошло ДТП (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня. 9 апреля, на автодороге Киев-Чоп под Житомиром произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Украины.

"В связи с дорожно-транспортным происшествием без пострадавших, произошедшей на автодороге Киев-Чоп (объездная дорога Житомира), вблизи села Каменка Житомирской области, движение транспорта в направлении города Ровно затруднено", - сообщили в полиции.

Фото: ДТП на трассе Киев-Чоп (t.me/patrolpolice_ru)

Патрульные обеспечивают регулирование и безопасность дорожного движения.

"Для обеспечения безопасного проезда транспортных средств движение объездной Житомира осуществляется в направлении города Ровно, движение транспорта в направлении города Киева организовано через город Житомир", - добавили правоохранители.

Напомним, вчера, 8 апреля, в Молдове попал в ДТП автобус, курсировавший по маршруту Кишинев-Киев. В результате аварии ранения получили несколько граждан Украины.

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