На трассе Киев - Чоп из-за масштабного ДТП перекроют движение автомобилей

Во Львовской области в среду вечером, 10 мая, на автодороге Киев-Чоп произошла масштабная дорожно-транспортная катастрофа.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции Львовской области.
По данным полиции, авария произошла между населенными пунктами Надитичи и Розвадов. В результате ДТП погибший.
Сначала правоохранители предупредили водителей, что из-за аварии движение в оба направления будете затруднено. Однако позже сообщили, что движение по этому участку будет полностью закрыто примерно на два часа. Транспортные средства будут направляться в объезд через Жидачев.
"Учтите эту информацию. Просим быть внимательнее на дороге. Берегите себя", - говорится в сообщении.
Фото: ДТП на трассе Киев-Чоп (t.me/lvivpatrolpolice)
Как сообщалось, в случае ДТП украинцы могут составить протокол самостоятельно, не обращаясь в полицию. Для этого нужно оформить специальный документ для страховой компании.
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