На трассе Киев - Чоп из-за масштабного ДТП перекроют движение автомобилей

По данным полиции, авария произошла между населенными пунктами Надитичи и Розвадов. В результате ДТП погибший.

Сначала правоохранители предупредили водителей, что из-за аварии движение в оба направления будете затруднено. Однако позже сообщили, что движение по этому участку будет полностью закрыто примерно на два часа. Транспортные средства будут направляться в объезд через Жидачев.

"Учтите эту информацию. Просим быть внимательнее на дороге. Берегите себя", - говорится в сообщении.

Фото: ДТП на трассе Киев-Чоп (t.me/lvivpatrolpolice)