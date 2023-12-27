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На трассе в Днепре неизвестный расстрелял авто. Есть погибший, на месте работает полиция

Иллюстративное фото: на трассе в Днепре неизвестный расстрелял авто (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Неизвестный мужчина устроил стрельбу на трассе Н-31 в Днепре вечером среды, 27 декабря. В результате погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Днепропетровской области.

По данным полиции, около 18:00 среды в дежурную часть полиции поступило сообщение, что на трассе Н-31 неизвестный мужчина в балаклаве выскочил на дорогу и произвел несколько выстрелов. По предварительной информации мужчина стрелял из автомата с глушителем, по легковому автомобилю. В результате полученных ранений водитель погиб на месте.

Для установления всех обстоятельств преступления на место выехали руководство полиции и следственно-оперативная группа. На поиски подозреваемого вовлечены все службы полиции.

"Для розыска и задержания преступника по области введена специальная полицейская операция", – говорится в сообщении.

Обновлено в 21:10.

Как сообщили в полиции – убитому водителю 49 лет. По факту умышленного убийства водителя следователи открыли уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.

Фото: на трассе в Днепре неизвестный расстрелял авто (facebook.com/PoliceDniproRegion)

Стрельба в центре Праги

21 декабря в университете в центре Праги мужчина устроил стрельбу. Сначала сообщалось о 10 жертвах, однако позже вечером местные правоохранители уточнили, что стрелок убил по меньшей мере 15 человек и ранил по меньшей мере 24 человека.

По словам начальника полиции Чехии Мартина Вондрашека, нападавший совершил самоубийство, когда по нему вели огонь правоохранители. Стрельцем оказался 24-летний студент философского факультета Давид Козак.

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полицияДнипрострельба в Днепре