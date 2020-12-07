У транспорті відбувається до 30% випадків зараження коронавірусом, - Рубан

Фото: Олег Рубан (Віталій Носач/РБК-Україна)

У транспорті відбувається до 30% випадків інфікування коронавірусом. Глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан зазначив, що зараження переважно відбувається у маршрутках через недотримання карантинних обмежень.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Щодо транспорту. Відповідно до епідрозслідувань, які ми проводимо з березня місяця, 20-30 відсотків інфікування відбувається саме у транспорті. Саме у маршрутних таксі через недотримання правил. Тому необхідно впроваджувати і обмежену роботу транспорту. Або чітко контролювати обмежувальні заходи саме в транспорті", - пояснив Рубан.

Нагадаємо, глава Держспоживслужби Києва підкреслив, що в столиці не спостерігається зниження рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Карантин вихідного дня не дав бажаного ефекту.

Рубан вважає єдиним варіантом стримування ситуації введення локдауну.

Як писало РБК-Україна, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в разі посилення карантину транспорт буде працювати. За його словами, транспорт не є основним джерелом активного поширення пандемії коронавірусу.