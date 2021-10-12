Транспорт по COVID-сертифікатам: чи поширюватимуться обмеження на дітей

Нові правила перевезень пасажирів між регіонами почнуть діяти з 21 жовтня. Вони не будуть стосуватись неповнолітніх пасажирів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Таке рішення було прийнято, бо для дітей наразі не передбачена можливість оформлення COVID-сертифікату та отримання щеплення.
"Діти до 18 років зможуть користуватись громадським транспортом у поїздках між регіонами без пред’явлення негативних тестів на COVID-19 та сертифікатів чи міжнародних свідоцтв про щеплення", - повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.
Для дітей віком від 12 років залишається обов’язкове правило використовувати захисні маски під час перебування у громадських місцях, зокрема транспорті, додав він.
Нові правила перевезень поширюються на повнолітніх осіб:
Йдеться й про водіїв, членів екіпажу авіа-та залізничного транспорту.
Нагадаємо, в Мелітополі перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах здійснюють з 06:00 до 09:00 і з 16:00 до 19:00 за обов'язкової наявності для водіїв і пасажирів негативного результату тестування на COVID-19.
Для учнів до 18 років здійснюють перевезення на міському транспорті при наявності довідки з навчального закладу. Наприклад, в Мелітополі водії трьох маршруток не пускали дитину в салон.