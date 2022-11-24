RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трансплантация на генераторах. В Черкассах провели две операции по пересадке почек во время отключения света

Фото: В Черкассах провели две операции по пересадке почек во время отключения света (oblradack.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Несмотря на массовое отключение света из-за ракетных обстрелов РФ по Украине в Черкассах продолжали работать медицинские учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"В Черкасском областном онкоцентре сделали две операции по пересадке почек", - рассказал чиновник.

Тимошенко отметил, что больница во время этого перешла в режим работы на генераторах.

"Украинские врачи - непобедимы", - добавил заместитель главы ОП.

Напомним, в результате ракетных обстрелов РФ в Украине произошло массовое отключение света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧеркассыВойна России против Украины