Трансплантация на генераторах. В Черкассах провели две операции по пересадке почек во время отключения света

Несмотря на массовое отключение света из-за ракетных обстрелов РФ по Украине в Черкассах продолжали работать медицинские учреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"В Черкасском областном онкоцентре сделали две операции по пересадке почек", - рассказал чиновник.
Тимошенко отметил, что больница во время этого перешла в режим работы на генераторах.
"Украинские врачи - непобедимы", - добавил заместитель главы ОП.
Напомним, в результате ракетных обстрелов РФ в Украине произошло массовое отключение света.
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