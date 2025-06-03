У Трампа иссякает терпение по поводу войны между Россией и Украиной, - посол

В посольстве заявили, что Турция играет роль в переговорах по завершению войны. Однако у Трампа "иссякает" терпение.
Об этом заявил посол США в Турции Том Баррак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Global.
По словам дипломата, Турция сыграла "уникальную" роль в переговорах, состоявшихся в Стамбуле, ведь имеет традиционно тесные связи как с Москвой, так и с Киевом.
Именно это, отметил Баррак, позволяет ей оставаться надежным посредником в диалоге между сторонами.
"Турция имеет традиционное сотрудничество как с Россией, так и с Украиной, что позволяет им наладить важный диалог", - сказал он.
Также Баррак подчеркнул, что Турция остается важным союзником НАТО, но в то же время сохраняет более широкое влияние в регионе - в частности в Сирии, а также в контексте мирных инициатив по Украине.
Отдельно он упомянул о личных отношениях между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом.
По словам Баррака, эти связи могут стать основой для укрепления партнерства между странами.
Также, он добавил, что терпение Трампа относительно войны между Россией и Украиной "исчерпывается".
Напомним, что США рассмотрят возможность отказа от переговорных усилий по миру, если Россия примет неправильное решение и продолжит войну.
Представитель США подчеркнул, что Америка поддержит мирный процесс, если РФ и Украина действительно заинтересованы в мире. В частности, США будут сотрудничать и с обеими странами, и с ЕС, и с ООН. Сотрудничество будет иметь целью достичь мира, начиная с прекращения огня.
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